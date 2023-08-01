В Совфеде объяснили, как отразятся акцизы на спирт на стоимости лекарств Сенатор Артамонов: акцизы на медицинский спирт никак не отразятся на стоимости лекарств

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для борьбы с контрафактным алкоголем в России предложили ввести дополнительные акцизы на медицинский спирт, который используют некоторые производители. В разговоре с «Парламентской газетой» председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам Анатолий Артамонов пообещал, что подобная мера никак не отразится на стоимости лекарств. Для этого в законопроекте предусмотрели норму, которая даст производителям препаратов и медицинским учреждениям субсидии.

Мы предусмотрели в законопроекте норму, согласно которой производители лекарственных средств и лечебные учреждения, потребители медицинского спирта, станут получать субсидии. Они будут предоставлять справки, что купили такой-то объем, — пояснил сенатор.

Он отметил, что предоставление справок также поможет проконтролировать, куда именно «ушел спирт». Сенатор уточнил, что перечень товаров, для которых будет назначаться субсидия, позже определит правительство. По словам Артамонова, данная мера необходима: за 2022 год потребление медицинского спирта выросло в пять раз. При этом такая тенденция может объясняться повышенным интересом производителей контрафактной продукции: медицинский спирт не облагается акцизами, поэтому стоит дешевле пищевого этилового.

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон о лишении свободы за производство и продажу табака без лицензии. Нарушителям грозит до пяти лет лишения свободы или штраф. Закон вступает в силу с 1 апреля 2024 года.