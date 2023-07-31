В России будут лишать свободы за продажу табака без лицензии Путин подписал закон о лишении свободы за продажу табака без лицензии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении свободы за производство и продажу табака без лицензии, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Нарушителям грозит до пяти лет лишения свободы или штраф. Закон вступает в силу с 1 апреля 2024 года.

Закон расширяет статью 171.3 Уголовного кодекса РФ, предусматривающую наказание за незаконное производство и оборот этилового спирта. Теперь за производство, хранение и продажу табака без лицензии на сумму более 100 тысяч рублей нарушителю выпишут штраф в размере от 500 тысяч до 1 млн рублей, присудят принудительные работы на срок до трех лет либо лишение свободы на тот же срок.

За нелегальную реализацию табака группой или в особо крупном размере (от 1 млн рублей) будет грозить штраф от 3 млн до 4 млн рублей, принудительные работы до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Кроме того, Путин подписал закон, увеличивающий срок задержания подозреваемых в совершении тяжкого и особо тяжкого преступления до 30 суток при военном положении. В обычных обстоятельствах гражданин подлежит освобождению по истечении 48 часов с момента задержания, если его не заключили под стражу или срок задержания не был продлен согласно действующим нормам.