В Совфеде расчертили зону ответственности ЧВК Сенатор Джабаров: ЧВК должны работать только за пределами России

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Частные военные компании должны работать исключительно за пределами России, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда генерал ФСБ Владимир Джабаров. По его мнению, на территории РФ могут быть только добровольцы, которые должны заключать контракт с Минобороны и проходить службу в армии.

Наверное, нужно прописать законодательно, что частные военные компании могут работать только за пределами России, выполняя задачи, которые отвечают интересам РФ, внутри страны могут быть только добровольческие организации, заключившие контракт с Минобороны, — считает Джабаров.

Он отметил, что за пределами РФ, в Африке и Сирии, ЧВК могут помогать российской армии выполнять боевые задачи. Внутри страны такие компании не нужны, уверен сенатор.

25 июня глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер», которые 24 июня находились в Ростове-на-Дону, «не делали ничего предосудительного». По его словам, они выполняли приказы своего руководства. Депутат отметил, что запрещать ЧВК не нужно. Картаполов призвал принять закон, который бы регулировал деятельность частных военных компаний в РФ.