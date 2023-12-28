В Совфеде исключили возможность мирных переговоров с Украиной в 2024 году Сенатор Джабаров: на Украине не с кем вести мирные переговоры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Украине нет подходящих политических фигур, с которыми можно было бы вести переговоры, предположил в разговоре с NEWS.ru первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. По его мнению, в 2024 году Россия должна продолжить специальную военную операцию, пока все поставленные цели не будут выполнены.

Учитывая нынешнюю политику Украины, я даже не вижу подходящих фигур, с которыми бы можно было вести переговоры. Все политики — это кучка неонацистов во главе с Зеленским, Залужным и Будановым. Кроме того, у нас есть задачи специальной военной операции, которые определил президент. И пока они не будут выполнены, СВО должна продолжаться. Я не сомневаюсь, что в следующем году мы приблизимся к освобождению Украины от неонацистов, — рассказал Джабаров.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что переговоры Москвы и Киева возможны, не ограничены по времени и могут вестись «до полного разгрома» украинских войск. Отвечая на вопрос о перспективе диалога, он отметил, что Россия никогда не отказывалась от такого сценария.

До этого колумнист The New York Times Серж Шмеман заявил, что правительству Украины не следует отказываться от идеи переговоров с Россией. По его словам, это связано с провалами ВСУ в контрнаступлении. Журналист назвал ситуацию для Киева на фронте «болезненным возвращением в реальный мир». Он отметил, что Украина может «одержать победу над Путиным», если сумеет восстановиться после конфликта.