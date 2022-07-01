В Совфеде допустили отмену смертного приговора наемникам в ДНР Сенатор Цеков: смертный приговор иностранным наемникам в ДНР может быть отменен

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Смертный приговор иностранным наемникам, вынесенный в Донецкой Народной Республике, может быть в итоге отменен. У властей ДНР еще есть время на принятие окончательного решения о высшей мере наказания, заявил в беседе с Lenta.ru российский сенатор Сергей Цеков.

В ДНР 1 июля вступил в силу Уголовно-исполнительный кодекс. В нем закреплено, что положения о смертной казни начнут действовать только с 1 января 2025 года.

Думаю, это очень разумный шаг, который дает возможность всё тщательно взвесить и принять решение о казни или о помиловании, — сказал сенатор.

Он также отметил, что до вступления в ДНР в силу положений о смертной казни может произойти множество изменений. В том числе вхождений республик Донбасс в состав России, где в отношении данной меры наказания действует мораторий.

Цеков напомнил, что в настоящее время в РФ ведутся дискуссии относительно возвращения высшей меры наказания. При этом указал, что вынесение смертного приговора пленным является обоюдоострым решением. Киев может аналогичным образом поступить с российскими военными.

В начале июня суд ДНР приговорил к смертной казни Шона Пиннера, Эйдена Аслина (оба – подданные Великобритании) и Сааудана Брагима (гражданин Марокко). Их признали виновными в наёмничестве и насильственном захвате власти группой лиц в военное время. Свою вину они признали частично.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял меры, чтобы смертный приговор, вынесенный наёмникам, не был приведен в исполнение. Они нацелены нацелены на отсрочку или отмену вердикта. Отец марокканца, в свою очередь, написал письмо на имя президента России Владимира Путина, в котором попросил посодействовать помилованию сына. Он утверждает, что молодого человека обманом убедили вступить в ряды ВСУ.