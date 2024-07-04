В Совфеде дали Зеленскому ценный совет перед интервью Карлсону Сенатор Цеков: для интервью с Карлсоном Зеленскому предстоит многое понять

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Владимир Зеленский

Для того, чтобы согласиться на интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, президенту Украины Владимиру Зеленскому предстоит многое понять, считает член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. В беседе с NEWS.ru сенатор подчеркнул, что украинскому лидеру стоит прийти к выводу о необходимости говорить с серьезными людьми о серьезных вещах.

Интервью Зеленского и Карлсона может состояться. Но только при одном условии. Я думаю, что, когда ситуация для Зеленского будет складываться крайне неблагоприятно, он поймет, что период его обмана закончился. Надо говорить с серьезными людьми о серьезных вещах. Вот тогда, когда он поймет, он может пойти на это интервью, — высказался Цеков.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров ранее сообщил, что Зеленский не будет давать интервью Карлсону. По его словам, у украинского лидера совершенно другой график, согласно которому беседа с экс-ведущим Fox News не запланирована.

Карлсон до этого предрек закат карьеры действующего президента США Джо Байдена после провального выступления на дебатах со своим предшественником на посту Дональдом Трампом. Как он отметил, многие демократы после этого предположили, что глава государства болен и теперь его «должны убрать».