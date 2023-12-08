В Совете Федерации заявили о полной потере самостоятельности Великобритании Сенатор Цеков: Великобритания стала сателлитом США и потеряла самостоятельность

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Великобритания давно стала сателлитом США и не может самостоятельно принимать решения, выполняя команды Белого дома, заявил сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. По его словам, страны НАТО давно стали на тропу войны с Россией, пытаясь ее ослабить, на самом деле делая хуже только себе. Цеков считает, что Великобританию уже можно не считать «великой, а просто Британией».

Какая она великая? Просто Британия, а правильнее говорить Англия. На сегодняшний день эта страна идет в фарватере США. Они выполняют команды Америки. Все разговоры о том, что мы чуть ли не воюем с ними, на самом деле НАТО и Англия встали на тропу войны с Россией очень давно, еще до Великой Отечественной войны и после, и сейчас по этой тропе они стоят в ущерб своему государству. Они стараются ослабить Россию, а ослабляют себя каждый год, десятилетия и столетие, — отметил Цеков.

Сенатор назвал Джеймса Кэмерона человеком, не вызывающего большого уважения своей работой как на посту премьер-министра, так и на должности министра иностранных дел Великобритании.

Ранее Кэмерон в интервью Sky News заявил, что боевые действия на Украине угрожают безопасности не только Европы, но и США, поэтому Западу следует сосредоточиться на этом конфликте. Он подчеркнул, что именно с таким посылом приехал в Соединенные Штаты. При этом Кэмерон опасается, что РФ после победы в СВО придет за добавкой.