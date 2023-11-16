В Совете Федерации Байдена назвали главным диктатором в мире Сенатор Цеков: Байден является самым главным диктатором в мире

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Джо Байден

Самым главным диктатором в мире является Джо Байден, рассказал NEWS.ru сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков, комментируя заявление американского лидера, назвавшего председателя КНР диктатором. Сенатор подчеркнул, что главы стран должны уважать друг друга, а уважение демонстрируется прежде всего в словах.

Если глубоко подходить к вопросам демократии и диктатуры, то самым главным диктатором в мире на самом деле является Байден. И этот деспотизм поддерживается мнимой демократией США. Прежде всего, демократия — это справедливость, следование принципам, которые формируются столетиями. Так вот, ничего подобного в Америке нет. И возглавляет страну человек, который пытается диктовать условия всем странам мира, — рассказал Цеков.

Сенатор заявил, что высказывание Байдена в адрес Си Цзиньпина «ничто иное как глупость». По его мнению, если бы Китай следовал принципам США, как того желают в Америке, то КНР могла бы перестать существовать как страна.

Американский деятель так и не понял, что любое государство можно сравнить с человеком. У каждого свой характер, свои особенности, уровень образованности. Я пытаюсь донести мысль, что если бы Китай следовал принципам США, то КНР как страна могла бы перестать существовать. Байден считает, что он может говорить все, что в голову взбредет. И при этом еще надеется, что отношения Китая и США наладятся. Но после таких высказываний отношения как раз портятся. Порой диву даешься этой американской верхушке, их уровню дипломатии, — сказал Цеков.

Ранее Байден в очередной раз назвал китайского коллегу диктатором, отметив, что Си Цзиньпин «является парнем, который руководит страной, опирающейся на форму правительства, полностью отличающуюся от нашей». Это произошло спустя несколько часов после рукопожатия на саммите АТЭС.

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин в свою очередь назвал слова американского лидера крайне безответственными. По его словам, Пекин выступает против политических манипуляций.