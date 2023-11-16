Байден назвал Си Цзиньпина диктатором после рукопожатия

Фото: White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден и Си Цзиньпин

Президент США Джо Байден вновь назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором спустя несколько часов после рукопожатия на саммите АТЭС в Сан-Франциско, передает ТАСС. Высказывание в адрес китайского лидера Хозяин Белого дома сделал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с ним.

Он им является. Он диктатор в том смысле, что является парнем, который руководит страной, опирающейся на форму правительства, полностью отличающуюся от нашей, — сказал Байден.

Ранее Байден назвал Си Цзиньпина «смущенным диктатором». В ходе своего выступления американский лидер заявил, что глава КНР «очень расстроился» из-за того, что ВВС США сбили китайский воздушный шар. По его словам, Си Цзиньпин не знал о том, что аэростат находился над территорией Соединенных Штатов. Заявление прозвучало после поездки госсекретаря США Блинкена в Китай, чтобы попытаться снизить напряженность в отношениях двух стран.

Подобное заявление в адрес китайского лидера в сентябре сделала глава МИД Германии Анналена Бербок. В интервью американскому телеканалу она заявила, что победа России в спецоперации на Украине стала бы «знаком таким диктаторам этого мира, как Си Цзиньпин». В Пекине заявление Бербок назвали абсурдным и провокационным, а после вызвали в Министерство иностранных дел Китая посла ФРГ.