В Китае ответили назвавшему Си Цзиньпина диктатором Байдену МИД КНР: заявление Байдена о Си Цзиньпине крайне безответственное

Фото: White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

Слова президента США Джо Байдена, назвавшего председателя КНР Си Цзиньпина диктатором, крайне безответственные, заявил официальный представитель МИД Китая Мао Нин. По его словам, которые приводит ТАСС, Пекин выступает против политических манипуляций.

Это заявление крайне неверное и безответственное. Китай решительно выступает против политических манипуляций, — сказал он.

Байден вновь назвал председателя КНР диктатором спустя несколько часов после рукопожатия на саммите АТЭС в Сан-Франциско. Высказывание в адрес китайского лидера хозяин Белого дома сделал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с ним. Свои слова Байден объяснил тем, что Си Цзиньпин «является парнем, который руководит страной, опирающейся на форму правительства, полностью отличающуюся от нашей».

Это уже не первый случай, когда президент США называет так Си Цзиньпина. Летом этого года Байден назвал его «смущенным диктатором» из-за того, что глава КНР, по его словам, «очень расстроился» инцидентом со сбитым китайским воздушным шаром. Заявление прозвучало после переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена, целью которых было снизить напряженность в отношениях двух стран.