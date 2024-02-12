В Совбезе России объяснили, почему переговоры с Украиной невозможны Нургалиев: переговоры между Россией и Украиной невозможны из-за позиции Киева

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/Global Look Press

Рашид Нургалиев

Переговоры России и Украины невозможны из-за позиции властей Киева, сообщил в интервью aif.ru первый замсекретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев. При этом, обратил внимание политик, в последнее время тема возврата сторон к дипломатическому пути решения конфликта стала звучать чаще.

Сегодня вновь усиливаются голоса в пользу мирного политического урегулирования на Украине, пусть даже ценой утраты ею части своих территорий. Россия никогда не выступала против возобновления переговорного процесса. Но сейчас, к сожалению, это невозможно из-за позиции киевских властей и лично президента В. Зеленского, который подписал указ, запрещающий вести переговоры с нашей страной, — отметил Нургалиев.

Он выразил мнение, что такое положение вещей выгодно Западу. Нургалиев указал, что действующий конфликт открыл для США и Великобритании перспективы получения многомиллиардных доходов от заказов в сфере военно-промышленного комплекса.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия намерена достичь все цели СВО и желательно мирным путем. Однако, уточнил он, пока дипломатические решения отвергаются, спецоперация будет продолжаться.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров сказал, что главным условием для начала переговоров по украинскому конфликту должно стать полное выполнение Киевом и коллективным Западом требований президента РФ Владимира Путина. По мнению политика, только таким образом можно избежать нарушения возможных договоренностей.