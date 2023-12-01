В Совете Федерации объяснили, почему Боррель и Блинкен испугались Лаврова Цеков: Блинкен сбежал с заседания СМИД ОБСЕ, потому что не хотел слушать правду

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Госсекретарь США Энтони Блинкен и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сбежали с заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ, так как не хотели слышать правду из уст главы МИД России Сергея Лаврова, заявил в беседе с NEWS.ru сенатор от Крыма, член Комитета Совета Федерации Сергей Цеков. По его словам, аргументы Москвы являются «железными».

Нет единства среди стран Евросоюза в отношении поддержки Украины, которая была еще год назад. Присутствует Лавров, чего раньше не было. Все эти деятели, которые поддерживают конфликт на Украине, в первую очередь Боррель и Блинкен, все больше теряют влияние на ситуацию в Европе. Они не хотят с этим смириться. Они не хотят слышать правду и аргументы из уст Лаврова на общем мероприятии, а наши аргументы железные, — отметил собеседник.

Цеков указал, что конфликт на Украине был «развязан их руками». По словам сенатора, кризис создавался долгие годы и в итоге перешел к горячей фазе. Аналогичная история разворачивается на Ближнем Востоке — происходящее там является результатом ошибок американской и европейской политики, считает сенатор.

Все понимают, что главные нарушители — американцы и европейцы. Они нарушили практически все нормы международного права, нарушили взятые на себя обязательства, говорили, что НАТО не будет расширяться, а на самом деле все по-другому. Главным врагом для НАТО является Россия, а если так, то спокойствия на территории Европы не будет, — резюмировал Цеков.

Ранее Лавров сообщил, что Боррель и Блинкен сбежали с заседания СМИД ОБСЕ. Глава внешнеполитического ведомства предположил, что таким образом они хотели показать свою приверженность к идее изолировать Россию. Однако на деле политики проявили трусость, указал министр.