Лавров обвинил Блинкена и Борреля в трусости Лавров: Блинкен сбежал с саммита ОБСЕ в Скопье

Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сбежали с заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, проходившего в Скопье, сообщил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, которые передает ТАСС, политики продемонстрировали свою трусость.

На этом мероприятии не было ни украинского министра, ни министров Польши и стран Прибалтики. Уехал, как я понимаю, и Блинкен, и Боррель тоже. Почему это происходит? Они, наверное, считают, что тем самым подчеркивают свое намерение изолировать Россию. А я считаю, что они просто трусят, боятся любого честного разговора с фактами на руках, — подчеркнул Лавров.

Ранее представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала, что выступление министра иностранных дел РФ на заседании Совета глав МИД ОБСЕ будет посвящено кризису безопасности в Европе. По ее словам, выбор темы был обусловлен политикой, которую проводит США на Европейском континенте.

Представитель МИД России подчеркнула, что Вашингтон способен жить исключительно «в условиях управляемого хаоса». При этом она отметила, что правительство США не выносит конкуренции по данному вопросу.