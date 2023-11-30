Названа главная тема выступления Лаврова на СМИД ОБСЕ Лавров посвятит выступление на СМИД ОБСЕ кризису безопасности в Европе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на заседании Совета глав МИД ОБСЕ будет посвящено кризису безопасности в Европе, рассказала представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». По ее словам, выбор темы обусловлен политикой, которую проводит США на Европейском континенте.

Тема выступления [главы МИД РФ] Сергея Викторовича Лаврова сегодня будет как раз посвящена кризису и ОБСЕ, и в принципе кризису безопасности и сотрудничества в Европе. Причина очевидна. Желание определенной страны — США — сделать все для того, чтобы не допустить нормального хода сотрудничества и выстраивания коллективной безопасности на Европейском континенте, — рассказала Захарова.

Представитель МИД России подчеркнула, что Вашингтон способен жить исключительно «в условиях управляемого хаоса». При этом она отметила, что правительство США не выносит конкуренции по данному вопросу. Встреча министров иностранных дел стран, входящих в состав ОБСЕ, пройдет в Северной Македонии в период с 30 ноября по 1 декабря.

Захарова ранее заявила, что далеко не все российские журналисты были допущены к работе на заседании СМИД ОБСЕ. Она назвала решение руководства организации недопустимым и напомнила, что в число обязанностей ОБСЕ входит защита сотрудников СМИ.