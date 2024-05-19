В Россию вернется «Березка»: зачем возрождают культовый магазин для элиты?

Фото: Ю. Левянт/РИА Новости

Торговый зал магазина «Березка» 1974 г.

МИД РФ готовится воссоздать магазины беспошлинной торговли, аналогичные советским «Березкам». Кому и когда пришла в голову эта идея, как работала советская «Березка», чем будут отличаться новые «Березки» в современной России?

Зачем предложили возродить магазин «Березка»

В МИД России сообщили РИА Новости, что идет подготовка пакета документов для оформления работы магазинов беспошлинной торговли.

«В настоящий момент ведется работа по документальному оформлению деятельности этих магазинов», — пояснили в департаменте пресс-службы и информации главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ (ГлавУпДК).

Ранее в феврале начальник ГлавУпДК Вячеслав Фатин рассказал, что для координации этой торговли будет оформлено юридическое лицо в форме ООО.

В новых магазинах формата Duty Free товары будут доступны не только для иностранных сотрудников консульств и диппредставительств, но также для их персонала и родственников, если они проживают в России. Покупателям будут выдавать чек с надписью Duty Free.

Идея создать новую сеть беспошлинных магазинов для дипломатов возникла в России в 2022 году.

Как работала советская «Березка», что там можно было купить

РБК отмечает, что концепция пока еще безымянных магазинов схожа с существовавшей в СССР сетью «Березка». В них иностранцы и советские загранработники могли приобретать товары за иностранную валюту либо за чеки Внешпосылторга и Внешторгбанка. Один чек приравнивался к одному советскому рублю. «Березки» просуществовали до 1988 года. В январе 1988 года правительство СССР объявило о ликвидации системы торговли за чеки в ходе кампании «по борьбе с привилегиями» и «за социальную справедливость», и сеть «Берёзка» была ликвидирована.

Фото: Alexandr Yakovlev/Global Look Press Магазин «Березка»

«Березка» была достаточно крупной сетью: филиалы существовали не только в Москве, Ленинграде и Новосибирске, но и в столицах союзных республик, крупных областных центрах и в некоторых портовых и курортных городах, таких как Сочи, Волгоград, Севастополь, Выборг и Находка.

«Березки», которые работали в системе Внешпосылторга, были созданы в 1961 году. Они стали «наследниками» существовавшего до Великой Отечественной войны Торгсина.

Где появятся новые «Березки», чем они будут отличаться

Как сообщили в МИД РФ, цены на товары в магазинах будут установлены в рублях, долларах и евро.

Важным отличием от советских «Березок» будет то, что в беспошлинные магазины МИД РФ попасть можно будет только при предъявлении документов, удостоверяющих аккредитацию при Министерстве иностранных дел РФ. В чеках при этом могут указывать сведения о покупателе — удостоверяя законность приобретенных в Duty Free товаров. В ГлавУпДК подчеркнули, что эти магазины «ошибочно считать возрождением „Березок“ советского времени, которые наряду с иностранцами могли посещать и наши граждане при наличии чеков Внешпосылторга».

РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы отмечает, что по сравнению с началом 2022 года в России резко (на 32%) сократилось количество магазинов Duty Free. В марте 2023 года в России работало 162 магазина беспошлинной торговли, из них 111 в аэропортах. Товары в этих магазинах отпускаются в первую очередь тем, кто убывает с территории Евразийского экономического сообщества.

Читайте также:

Россиян ждет величайшая денежная реформа: что готовит Центробанк?

Большой театр, метро, магазины: нашел ли Карлсон «ложку варенья» в Москве

Россию ждет налоговая реформа? Сколько придется платить, как вырастет НДФЛ