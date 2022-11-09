В российских школах введут начальную военную подготовку Кравцов: в школах со следующего учебного года введут курс по начальной военной подготовке

Фото: НАК

В российских школах со следующего учебного года появится курс по начальной военной подготовке, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, курс подготовят до 1 января, а затем запланирована его апробация, передает РИА Новости.

Сейчас он готовится, до 1 января мы его подготовим, затем пройдет апробация. и школы его со следующего года могут использовать, — сказал Кравцов.

Ожидается, что курс должен войти в два новых модуля для предмета ОБЖ для старшеклассников.

Курс «Начальная военная подготовка» был включен в образовательную программу советских школ. Он предполагал знакомство со средствами индивидуальной защиты и стрелковым оружием, строевую подготовку, изучение структуры и истории вооруженных сил.

Накануне Минобороны России поддержало идею введения в школах и профтехучилищах начальной военной подготовки. По мнению заместителя министра обороны России Валерия Герасимова, новый предмет следует преподавать в течение двух последних лет обучения, выделяя на него не менее 140 часов.

Кроме того, в ведомстве рекомендовали предусмотреть профпереподготовку имеющихся преподавателей по предмету в целях успешного обучения. Если же необходимых кадров не будет хватать, их предлагается набирать их числа граждан, прошедших военную службу по контракту на офицерских должностях, отдавая приоритет участникам боевых действий.