Минобороны поддержало идею введения НВП в школах «Известия»: Минобороны поддержало идею о введении начальной военной подготовки в школах

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Минобороны России поддержало идею введения в школах и профтехучилищах начальной военной подготовки (НВП). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ответ заместителя министра обороны РФ Валерия Герасимова главе фракции «СРЗП» Сергею Миронову. По мнению замминистра, новый предмет следует преподавать в течение двух последних лет обучения, выделяя на него не менее 140 часов.

Принимая во внимание актуальность рассматриваемого вопроса, предложение о введении отдельного учебного предмета «Начальная военная подготовка» на уровнях среднего общего и среднего профессионального образования как обязательного для изучения, безусловно, заслуживает внимания и поддерживается, — гласит текст ответа Герасимова.

Также в Минобороны реокмендовали предусмотреть профепереподготовку имеющихся преподавателей по предмету в целях успешного обучения. Если же необходимых кадров не будет хватать, их предлагается набирать их числа граждан, прошедших военную службу по контракту на офицерских должностях, отдавая приоритетам участникам боевых действий.

По мнению Сергея Миронова, введение НВП в школах «позволит провести планомерную подготовку граждан к возможному противостоянию с врагом» и поможет трудоустроить «десятки тысяч людей».

Курс «Начальная военная подготовка» был включен в образовательную программу советских школ. Он предполагал знакомство со средствами индивидуальной защиты и стрелковым оружием, строевую подготовку, изучение структуры и истории вооруженных сил.

Ранее РИА Новости со ссылкой на проект федеральных основных общеобразовательных программ (ФООП) начального общего образования сообщало, что в российских школах на уроках ОБЖ в 10-11-х классах появятся элементы начальной военной подготовки. Школьников планируется обучать строевой подготовке, обращению с оружием, ведению боя.