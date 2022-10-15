В России выявлен первый случай заражения вирусом H3N2

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look press

В России выявлен первый случай заражения вирусом группы H3N2 в текущем эпидемиологическом сезоне, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По словам Поповой, инфекция была завезена из Египта, передает сайт федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

На прошлой неделе был выделен первый вирус гриппа H3N2 — завозной, из Египта. Пока других вирусов гриппа не территории России нет. Следовательно, у нас есть время, чтобы тщательно проработать план действий, — сказала она.

Глава Роспотребнадзора добавила, что в преддверии нового этапа подъема заболеваемости инфекционными заболеваниями ситуация в стране достаточно стабильная.

В начале октября Попова сообщила об интенсивном снижении заболеваемости COVID-19 и другими респираторными инфекциями. Она выразила надежду, что если коронавирус не получит новых мутаций, то продолжит вести себя как обычные сезонные вирусы.

Вирусолог Анатолий Альтштейн ранее заявил, что в случае заражения человека гриппом и коронавирусной инфекцией одновременно один из этих вирусов вытеснит другой. Врач пояснил, что заразиться и COVID-19, и гриппом действительно возможно, однако шанс невысок.