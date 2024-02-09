В России выделили средства на выплаты детям, пострадавшим из-за обстрелов В РФ выделили по 100 тысяч рублей на выплаты пострадавшим от обстрелов ВСУ детям

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство России выделило деньги на единовременные выплаты в 100 тысяч рублей для семей детей, пострадавших из-за обстрелов ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее распоряжение. В 2024 году на эти цели направят 40,8 млн рублей.

Единовременные выплаты предусмотрены семьям детей, получивших увечье (ранение, травму, контузию) на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей или на территории регионов, прилегающих к районам проведения специальной военной операции, — указано в документе.

3 февраля Вооруженные силы Украины ударили по Лисичанску. В результате атаки обрушилось здание, в котором находилась пекарня. Под завалами могли оказаться до 40 человек. В результате происшествия погибли 28 человек, среди которых беременная женщина и ее пятилетний ребенок.

Позже глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подтвердил смерть министра чрезвычайных ситуаций ЛНР Алексея Потелещенко, которая также произошла в ходе этого обстрела. Он назвал погибшего мужественным человеком с железным характером и огромной силой духа.

Омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова позднее заявила о намерении обратиться в ООН и Международный комитет Красного Креста в связи с обстрелом пекарни в Лисичанске. Она обвинила украинскую армию в совершении военного преступления и подчеркнула, что виновные в гибели 28 человек должны быть наказаны.