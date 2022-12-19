В России могут ограничить удаленную работу для нерезидентов ЕР подготовила закон о запрете удаленной работы для ряда налоговых нерезидентов

Фото: Shutterstock

Налоговые нерезиденты не смогут заключать трудовые договоры в России об удаленной работе по ряду специальностей, соответствующие поправки уже внесены в законопроект от фракции «Единая Россия», сообщил член комитета Госдумы по соцполитике Андрей Исаев. По его словам, это будет отдельный законопроект, в рамках которого внесут изменения в Трудовой кодекс РФ, передает ТАСС. Исаев подчеркнул, что инициатива направлена исключительно на безопасность граждан России и закон не является дискриминационным.

Мы подготовили версию [законопроекта], согласно которой не будут допускаться к заключению договора об удаленной работе или дополнительному соглашению к трудовому договору лица, которые не являются в соответствии с налоговым законодательством резидентами РФ, то есть находятся за границей. Речь идет о перечне специальностей, который будет определен правительством РФ, — сказал он.

Исаев привел в пример сотрудников банковской сферы, которые имеют доступ к корпоративной почте и базе данных клиентов. Закон, по его мнению, защитит эту информацию от попадания к мошенникам за рубежом.

Ранее экономист Евгений Надоршин предположил, что если в России введут полный запрет на удаленную работу из-за рубежа, то падение национального ВВП в 2023 году может оказаться вдвое большим прогнозируемого. Эксперт объяснил: это связано с тем, что из-за границы сейчас работает большое число ценных и эффективных сотрудников с высоким уровнем квалификации и их потеря больно ударила бы по российской экономике.