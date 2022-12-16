Экономист предрек существенное падение ВВП из-за запрета на удаленку Экономист Надоршин: сокращение ВВП России из-за запрета на удаленку может вырасти вдвое

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Если в России введут полный запрет на удаленную работу из-за рубежа, то падение национального ВВП в 2023 году может оказаться вдвое большим прогнозируемого, рассказал Lenta.ru экономист Евгений Надоршин. Он пояснил, что ожидает падения российского ВВП на 5%, тогда как при реализации данного законопроекта он может сократиться на 10%. Эксперт объяснил — это связано с тем, что из-за границы сейчас работает большое число ценных и эффективных сотрудников с высоким уровнем квалификации и их потеря больно ударила бы по российской экономике.

Мой базовый прогноз на падение ВВП в 2023 году составляет 5%. Если вдруг все же введут тотальный запрет на удаленку, если он будет полностью реализован, то падение ВВП составит уже 10% при базовом сценарии, — рассказал Надоршин.

Экономист добавил, что из-за рубежа сейчас также работают и многие бизнесмены. По его словам, запрет на удаленную работу из-за границы спровоцирует волну банкротств в России, которая может дойти и до крупных компаний.

Минцифры ранее не поддержало законодательный запрет на удаленную работу для сотрудников IT-компаний, которые находятся за границей. По мнению сотрудников ведомства, введение тотального запрета может отразиться на темпах развития цифровых платформ и решений, что в итоге скажется на их конкурентоспособности.