В России сообщили, что США и НАТО подошли к черте военного конфликта Зампостпреда РФ при ОБСЕ: США и НАТО подошли к опасной черте военного конфликта в Европе

Фото: Ralph Zwilling/Global Look Press

США и НАТО подошли к опасной черте полномасштабного военного конфликта в Европе, заявил зампостпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич, передает РИА Новости. Он отметил, что этому способствует отправка западных тяжелых вооружений на Украину и предоставление Киеву западных разведанных.

Руководство США и их сателлитов по НАТО подошло к опасной черте. Их осознанные действия по эскалации военного противостояния на Украине, провоцирование режима на военные действия против населения России с использованием западных тяжелых вооружений и целеуказанием на основе натовских разведданных — это прямой путь к полномасштабному военному конфликту в Европе, от которого точно проиграют абсолютно все жители нашего континента. Да и англосаксонские кукловоды этого «пожара» на этот раз не отсидятся в стороне, — сказал Буякевич.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц принял решение передать Киеву роту танков Leopard 2, состоящих на вооружении бундесвера. Берлин также планирует разрешить реэкспорт этих танков, которые принадлежат другим государствам, в том числе Польше. Возможность поставок танков на Украину также рассматривают Франция и Скандинавские страны.

Вслед за Шольцем президент США Джо Байден объявил об отправке Украине 31 танка M1 Abrams. По словам главы Белого дома, военная помощь будет сопровождаться поставками вооружения из других стран.