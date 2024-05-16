Россия решительно осуждает и считает неприемлемым состоявшееся в Хандлове после заседания правительства покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, заявил газете «Известия» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что в Кремле желают высокопоставленному чиновнику скорейшего выздоровления.
Это большая трагедия. Мы надеемся, что господину Фицо удастся выкарабкаться и как можно быстрее поправиться. Мы желаем ему скорейшего выздоровления, — подчеркнул Песков.
Ранее стало известно, что Роберта Фицо после трехчасовой операции погрузили в искусственную кому на сутки. Местные СМИ сообщали, что он потерял много крови и находится в критическом состоянии. Однако министр охраны окружающей среды республики Томаш Тараба заявил, что жизнь Фицо не находится в опасности.
В премьер-министра Словакии Роберта Фицо пять раз выстрелил 71-летний писатель Юрай Цинтула. По данным СМИ, он является оппозиционером и поддерживает либеральную партию «Прогрессивная Словакия». Уточняется, что он неоднократно высказывал неприязнь к правящей партии «Курс — социальная демократия».
Словацкие СМИ сообщили, что полиция забрала на допрос жену Юрая Цинтулы. Его сын, отвечая на вопрос Aktuality о том, ненавидел ли отец Роберта Фицо, заявил: «Я вам скажу так: он за него не голосовал. Это все, что я могу сказать».