В России решительно осудили покушение на премьера Словакии Песков: Кремль желает премьеру Словакии Фицо скорейшего выздоровления

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Россия решительно осуждает и считает неприемлемым состоявшееся в Хандлове после заседания правительства покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, заявил газете «Известия» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что в Кремле желают высокопоставленному чиновнику скорейшего выздоровления.

Это большая трагедия. Мы надеемся, что господину Фицо удастся выкарабкаться и как можно быстрее поправиться. Мы желаем ему скорейшего выздоровления, — подчеркнул Песков.

Ранее стало известно, что Роберта Фицо после трехчасовой операции погрузили в искусственную кому на сутки. Местные СМИ сообщали, что он потерял много крови и находится в критическом состоянии. Однако министр охраны окружающей среды республики Томаш Тараба заявил, что жизнь Фицо не находится в опасности.

В премьер-министра Словакии Роберта Фицо пять раз выстрелил 71-летний писатель Юрай Цинтула. По данным СМИ, он является оппозиционером и поддерживает либеральную партию «Прогрессивная Словакия». Уточняется, что он неоднократно высказывал неприязнь к правящей партии «Курс — социальная демократия».

Словацкие СМИ сообщили, что полиция забрала на допрос жену Юрая Цинтулы. Его сын, отвечая на вопрос Aktuality о том, ненавидел ли отец Роберта Фицо, заявил: «Я вам скажу так: он за него не голосовал. Это все, что я могу сказать».