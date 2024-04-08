В МИД России решили судьбу здания посольства Украины в Москве МИД РФ: Россия оставит неприкосновенным здание посольства Украины в Москве

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Здание посольства Украины в РФ в Леонтьевском переулке

Россия будет соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях и оставит в неприкосновенности здание посольства Украины в Москве после расторжения договора аренды на земельный участок, заявил ТАСС глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. Он подчеркнул, что расторжение договора аренды земли не влияет на неприкосновенность самого здания, остающегося в государственной собственности Киева.

Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, в случае разрыва дипломатических отношений государство пребывания должно даже в случае вооруженного конфликта уважать и охранять помещения представительства вместе с его имуществом и архивами, — заявил Полищук.

Ранее стало известно, что Россия расторгла договор аренды с посольством Украины в Москве. Это решение стало ответом на аналогичные действия Киева, пояснила представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, в дипломатии существует принцип взаимности, враждебные шаги Киева не останутся без ответа. Украинская сторона, отметила она, в установленном порядке об этом проинформирована.

Горсовет в Киеве расторг договор аренды земли с посольством России весной 2023 года. Тогда он обратился к правительству страны с просьбой вернуть имущество российского посольства на баланс города. Представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил, что Москва ответит в соответствующем ключе на разрыв Киевом договора об аренде.