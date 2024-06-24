В России предложили лишать прав за незаконную наклейку «инвалид» В Госдуме предложили лишать прав за незаконную установку знака «инвалид»

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В Госдуме разработали законопроект, предусматривающий лишение водительского удостоверения в случае повторной незаконной установки знака «инвалид», передает РИА Новости. Права на управление транспортом можно потерять на срок до трех месяцев. Соответствующий документ направили на заключение в правительство.

У некоторых недобросовестных граждан возникает соблазн заведомо незаконно использовать знак «инвалид» в своих целях — например, для бесплатной парковки. В таких случаях должны возникать вполне конкретные меры ответственности, помимо штрафа, — объяснили авторы инициативы.

Ранее участники движения «Ветераны России» обратились в МВД РФ с предложением запретить людям старше 70 лет водить автомобиль. Авторы инициативы сослались на ухудшение зрения, слуха и реакции с возрастом.

До этого глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов внес в Госдуму законопроект, устанавливающий штрафы до пяти тысяч рублей за опасное вождение. За повторное правонарушение предлагается лишать водительских прав на срок от одного до трех месяцев. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что кадры с опасной ездой часто появляются в соцсетях, а 80% дорожно-транспортных происшествий происходит по вине водителей-лихачей.