В России могут ввести верхний возрастной порог для водителей SHOT: в России предложили не выдавать водительские права людям старше 70 лет

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Участники движения «Ветераны России» обратились в МВД РФ с предложением запретить людям старше 70 лет водить автомобиль, сообщил Telegram-канал SHOT. Авторы инициативы сослались на ухудшение зрения, слуха и реакции с возрастом.

С возрастом у людей часто ухудшаются слух и зрение, замедляется реакция, что может привести к повышенной опасности на дороге. Поэтому необходимо, чтобы водители в возрасте проходили внеочередные, более строгие медицинские осмотры, — объяснили в организации.

При успешном прохождении медкомиссии водителям старше установленного возраста авторы инициативы предлагают выдавать водительское удостоверение не на 10 лет, а на более короткий срок. Участники движения предложили выдавать права людям в возрасте от 18 до 70 лет.

Ранее глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов внес в Госдуму законопроект, устанавливающий штрафы до пяти тысяч рублей за опасное вождение. За повторное правонарушение предлагается лишать водительских прав на срок от одного до трех месяцев. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что кадры с опасной ездой часто появляются в соцсетях. Также приводятся данные, что 80% дорожно-транспортных происшествий происходит по вине водителей-лихачей.