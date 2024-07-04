В России повысят выплаты военным пенсионерам Госдума приняла законопроект о повышении военных пенсий на 5,1%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственная дума приняла в ходе пленарного заседания проект закона, повышающий военные пенсии с учетом изменения прогноза социально-экономического развития страны, документ опубликован на сайте нижней палаты парламента. Отмечается, что с 1 октября текущего года выплаты военным будут проиндексированы на 5,1%.

Ранее планировалось, что индексация военных пенсий составит 4,5%, но в итоге цифру удалось увеличить. Отмечается, что законопроект был принят сразу во втором и третьем чтениях.

Ранее депутат Анатолий Аксаков в ходе Финансового конгресса Банка России заявил, что закон о заморозке пенсионных накоплений, принятый Государственной думой России в 2014 году, оказался ошибкой. По его словам, сегодня РФ «пожинает плоды» той ошибки, которую надо исправить. Парламентарий подчеркнул, что необходимо рассмотреть возможность вернуться к тем правилам игры, которые действовали до 2014 года.

До этого Анатолий Аксаков рассказал, что в Государственной думе могут рассмотреть увеличение срока кредитных каникул для многодетных семей до полутора лет. Сейчас кредитные каникулы для всех россиян, попавших в трудную ситуацию, могут составлять до шести месяцев.