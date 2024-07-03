В Госдуме признали, что совершили ошибку с пенсионными накоплениями Депутат Аксаков: заморозка пенсионных накоплений в России была ошибкой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Закон о заморозке пенсионных накоплений, принятый Государственной думой России в 2014 году, оказался ошибкой, заявил депутат Анатолий Аксаков в ходе Финансового конгресса Банка России, трансляция которого велась на Youtube-канале ЦБ РФ. Так парламентарий ответил на вопрос, не поторопилась ли тогда нижняя палата парламента, приняв данную норму.

Мы тогда не просто поторопились, а сделали ошибку. Поскольку было принято законодательное решение, все на это решение ориентировались, и начали формироваться негосударственные пенсионные фонды. Все рассчитывали на то, что они смогут работать с деньгами, поступающими в эти фонды, довольно приличные суммы уже собрали. Потом вдруг неожиданно меняем правила игры, — сказал Аксаков.

По его словам, сегодня Россия «пожинает плоды» той ошибки, которую надо исправить. Депутат подчеркнул, что необходимо рассмотреть возможность вернуться к тем правилам игры, которые действовали до 2014 года.

Ранее Анатолий Аксаков рассказал, что в Государственной думе могут рассмотреть увеличение срока кредитных каникул для многодетных семей до полутора лет. Сейчас кредитные каникулы для всех россиян, попавших в трудную ситуацию, могут составлять до шести месяцев.