В России потребовали от США отказаться от поддержки «формулы Зеленского» Захарова: США для урегулирования должны отказаться от «формулы Зеленского»

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Владимир Зеленский

США должны отказаться от так называемой «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского, говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой на сайте ведомства. По ее словам, таким образом Вашингтон если действительно хотят содействовать урегулированию конфликта на Украине

Чтобы не на словах, а на деле содействовать урегулированию, США и их сателлиты должны отказаться от продвижения неприемлемой «формулы» Владимира Зеленского, прекратить любую поддержку неонацистского режима в Киеве и удовлетворить законные требования России, связанные с обеспечением ее интересов безопасности на европейском направлении, — заявила Захарова.

Ранее Зеленский заявил, что Украина планирует предложить Россиидокумент, который станет итогом предстоящего саммита по «формуле мира». Вместе с тем политик допустил, что Москва может не принять предложение Киева. Он также добавил, что для Украины важно, чтобы инициатива исходила именно от нее.

Ранее Зеленский в ходе встречи с президентом Швейцарии Виолой Амхерд 15 января попросил организовать мирный саммит. По его мнению, в мероприятии могут принять участие «все страны мира», которые уважают суверенитет и территориальную целостность Украины. Он отметил, что хотел бы видеть на саммите в том числе представителей Глобального Юга, в первую очередь Китая.