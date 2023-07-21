В России подорожают алкоголь, сигареты и автомобили Госдума приняла поправки об индексации акцизов на крепкий алкоголь, сигареты и автомобили

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Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон об индексации тарифов на крепкий алкоголь, сигареты и автомобили в 2024 году. Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, депутаты поддержали повышение стоимости акцизов на 5% вместо 4%, как планировалось ранее.

Согласно поправкам, в 2024 году налог на крепкий алкоголь вырастет с 613 рублей до 643 рублей за литр. При этом предполагается, что уже в 2025 году индексация снова вернется к 4%.

Акциз на слабоалкогольную продукцию в 2024 году также подорожает на 5% и составит 514 рублей за литр. Акциз на вино — 36 рублей за литр. Акциз на табачную продукцию в 2024 году составят 2731 рубль за тысячу штук плюс 16% расчетной стоимости.

Акциз на легковые автомобили с мощностью двигателя от 90 до 150 л. с. подорожает до 58 рублей за одну лошадиную силу. Акциз на машины с мощностью до 200 л. с. составит 557 рублей, до 300 л. с. — 912 рублей, до 400 л. с. — 1555 рублей, до 500 л. с. — 1609 рублей за одну лошадиную силу.

Ранее доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская также предупреждала о росте цен на мясо птицы. По ее мнению, подорожание связано с необходимостью закупки комбикормов и яиц для поддержания поголовья — и то и другое импортируется, тогда как рубль слабеет.