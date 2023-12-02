В России планируют повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке Хуснуллин: правительство РФ повысит первоначальный взнос по льготной ипотеке

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Правительство России планирует повысить первоначальный взнос по семейной и льготной ипотеке, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его словам, которые приводит ТАСС, в 2023 году прирост ипотечных портфелей составит более 3,5 трлн рублей.

До 1 июня следующего года у нас действуют семейная и льготная ипотека. Сейчас мы принимаем некоторый меры по увеличению первоначального взноса, — сказал Хуснуллин.

Ранее Минцифры РФ выступило с инициативой о продлении действия льготной ипотеки для специалистов в сфере IT. В министерстве напомнили, что программа действует до конца 2024 года.

Минцифры опубликовало информацию о спросе на льготную ипотеку в регионах России. Наибольшее количество граждан, воспользовавшихся этой программой, проживают в Москве — 10,2 тысячи. На втором и третьем местах находятся жители Санкт-Петербурга (4,6 тысячи) и Московской области, где льготную ипотеку оформили 3,2 тысячи. За полтора года действия программы было оформлено 38,5 тысячи кредитов на сумму в 337 млрд рублей со средней ставкой в 4,2%.

В конце ноября правительство России распространило действие программы «Дальневосточная ипотека» на Арктическую зону. Теперь жителям региона будут доступны кредиты по льготной ставке до 2% на покупку жилья или его строительство.