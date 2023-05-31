В России объявили в розыск двух экс-министров обороны Украины МВД России объявило в розыск экс-министров обороны Украины Полторака и Гелетея

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Степан Полторак

Экс-министры обороны Украины Степан Полторак, Валерий Гелетей и бывший начальник генштаба ВСУ Виктор Муженко объявлены в розыск, сообщается на сайте МВД России. В РФ их обвиняют в геноциде гражданского русскоязычного населения в Донбассе.

Полторак Степан Тимофеевич, Гелетей Валерий Викторович, Муженко Виктор Николаевич, — говорится в ведомственной базе розыска.

Следователи СК России в aпреле прошлого года предъявили заочное обвинение в геноциде граждaнского русскоязычного населения (ст. 357 УК РФ) более 20 украинским воeннослужащим, в том числе Полтораку, Гелетею и Муженко. В ведомстве oтмечали, что на протяжении восьми лет при обстрелах населенных пунктов Дoнбасса украинскими силовиками применялись системы залпового oгня и другое оружие.

Накануне главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный был добавлен в разыскную базу МВД.

Ранее МВД России объявило в розыск американского сенатора Линдси Грэма после его слов об убийствах русских людей. В карточке дела сказано, что основанием для этого стала некая статья УК РФ. До этого на политика обрушился шквал критики российских официальных лиц за слова об инвестициях США в смерть россиян, но выяснилось, что именно этой фразы Грэм не говорил.