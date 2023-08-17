В России обеспечат сохранение пособий на детей при увеличении доходов Путин дал поручение по сохранению выплат на детей при увеличении доходов

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По итогам Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин поручил обеспечить сохранение выплаты ежемесячного пособия на детей в случае увеличения доходов семьи. Срок исполнения поручения, опубликованного на сайте Кремля — 1 октября 2023 года.

Обеспечить своевременную выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, в том числе в случае увеличения доходов трудоспособных членов семьи (включая доходы от трудовой деятельности) в течение срока, на который назначено указанное пособие, — говорится в перечне поручений.

Ранее вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов направил в правительство законопроект о сохранении выплат по уходу за ребенком до момента зачисления его в детский сад. Предлагается предоставить родителям право на сохранение ежемесячного пособия по уходу за ребенком после достижения им полутора лет, если мать или отец не могут работать по причине ухода за малышом, которого отказались зачислить в детсад.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб ранее предложила увеличить размер единого пособия на детей из малоимущих семей. По ее словам, выплаты должны позволять семье преодолеть черту бедности.