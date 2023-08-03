В Госдуме призвали расширить сроки выплат детского пособия Вице-спикер ГД Чернышов призвал кабмин сохранять выплаты на детей до их приема в детсад

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Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов направил правительству законопроект о сохранении выплат по уходу за ребенком до момента зачисления его в детский сад, передает ТАСС со ссылкой на документ. Согласно инициативе, если юный россиянин попадет в учреждение, например, в два года, значит, и средства будут переводиться до двух лет.

Законопроект обяжет Соцфонд выплачивать пособие ровно до того момента, как ребенку будет предоставлено место в детском саду. Дали место в два года — значит и выплата будет до двух лет, — заявил Чернышов.

Изменения предлагается внести в закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», в частности дополнить две статьи новыми пунктами. Чернышов предлагает предоставить родителям право на сохранение ежемесячного пособия по уходу за ребенком после достижения им 1,5 лет, если мать или отец не могут работать по причине ухода за малышом, которого отказались зачислить в детсад. Согласно инициативе, средства перестанут перечислять после приема детей в учреждение.

Парламентарий считает, что законопроект актуален для матерей-одиночек, которым не хватает денег для содержания ребенка. Вице-спикер Госдумы полагает, что внесение изменений в закон улучшит финансовое положение миллионов семей в стране.

Ранее Чернышов выступил с предложением выплачивать родителям всех российских школьников «первосентябрьский капитал». Он обратился с соответствующим письмом к председателю Социального фонда Сергею Чиркову. По мнению автора инициативы, выплата должна составить 25% от средней зарплаты по региону и выдаваться не позднее чем за месяц до 1 сентября.

При этом член парламентского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сочла идею неэффективной вне критериев потребности и нуждаемости. Она рассказала, что не поддерживает инициативу, поскольку есть люди, у которых достаточно высокие доходы.