В Госдуме раскритиковали идею ЛДПР о «первосентябрьском капитале» Депутат Бессараб не поддержала идею ЛДПР о выплате родителям «первосентябрьского капитала»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Идея выплачивать родителям школьников «первосентябрьский капитал», предложенная фракцией ЛДПР в Госдуме, не будет эффективной вне критериев потребности и нуждаемости, считает член парламентского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В беседе с Lenta.ru она рассказала, что не поддерживает данную инициативу либерал-демократов.

Я считаю, что не нужно этого делать вне критериев потребности и нуждаемости. Есть люди, у которых объективно достаточно высокие доходы, и 25% от средней зарплаты для них будет небольшая сумма. А для других же она будет объективно необходимой, — пояснила депутат.

Кроме того, по ее словам, сегодня в России почти десять миллионов семей с детьми уже получают соответствующую помощь в виде единого детского пособия, которое выплачивается ежемесячно, и размер которого зависит как раз от критерия нуждаемости в семье.

На мой взгляд, это гораздо объективнее, чем такая инициатива, — подчеркнула Бессараб.

Ранее вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Борис Чернышов выступил с предложением выплачивать родителям всех российских школьников «первосентябрьский капитал». Он обратился с соответствующим письмом к председателю Социального фонда Сергею Чиркову. По мнению автора инициативы, выплата должна составить 25% от средней зарплаты по региону и выдаваться не позднее чем за месяц до 1 сентября.