В Госдуме предложили изменить размер единого детского пособия Депутат Бессараб предложила кардинально увеличить единое пособие на детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Размер единого пособия на детей должен позволять семье преодолеть черту бедности, заявила в беседе с Lenta.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, в связи с этим выплата должна быть увеличена.

Как напомнила депутат, в России около 10 млн семей получают пособие на детей от рождения до 17 лет. При этом многие семьи, даже получая выплату, продолжают оставаться за чертой бедности.

Будущее за тем, чтобы предоставлять пособие, особенно для семей с маленькими детьми, когда оба родителя не могут еще позволить себе полноценно работать, не в виде прожиточного минимума или, например, минимального размера оплаты труда, а именно в размере, необходимом для достижения показателя выхода из бедности, — предложила парламентарий.

Она рассказала, что в ходе осенней сессии палаты она намерена запросить информацию от правительства о том, сколько семей в России остается за чертой бедности, и какие средства потребуются для выхода из ситуации. При этом она признала, что с учетом дефицитного бюджета эти амбициозные планы вряд ли удастся воплотить в осеннюю сессию, но «задуматься об этом уже стоит».

Ранее вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов направил в правительство законопроект о сохранении выплат по уходу за ребенком до момента зачисления его в детский сад. Предлагается предоставить родителям право на сохранение ежемесячного пособия по уходу за ребенком после достижения им полутора лет, если мать или отец не могут работать по причине ухода за малышом, которого отказались зачислить в детсад.