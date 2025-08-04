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04 августа 2025 в 11:49

В России могут ужесточить ответственность для авиадебоширов

Депутат Нилов призвал увеличить штрафы за хулиганство в самолетах

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Депутат Госдумы Ярослав Нилов призвал в несколько раз увеличить штрафы за хулиганство в самолетах, пишет RTVI. Он отметил, что ужесточение ответственности для авиадебоширов необходимо в целях безопасности пассажиров.

Задержки рейсов, вынужденные посадки и просто дискомфорт в салоне самолета — все это может спровоцировать один человек, нарушающий дисциплину. Наши граждане регулярно пользуются тем, что административная ответственность, например, за хулиганство во время перелета невелика. Штрафы много лет не менялись, они никого не останавливают, — заявил Нилов.

В связи с этим, по его словам, подготовили поправки в КоАП РФ. Согласно им, штрафы за курение на борту самолета повысятся от 500–1500 до 3000–5000 рублей. За мелкое хулиганство предлагают взимать сумму от 5000 до 10 000 рублей или назначать административный арест до 15 суток. Сейчас за подобное нарушение полагается штраф до 5000 рублей или арест.

Ранее сотрудники транспортной полиции составили статистический портрет пассажиров, чаще всего нарушающих порядок во время авиаперелетов. Большинство инцидентов связано с мужчинами среднего возраста, находящимися в состоянии алкогольного опьянения.

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