В России хотят ввести нулевую ставку для госкомпаний Депутат Гусев выступил за льготное кредитование естественных монополий

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил ввести специальную нулевую ключевую ставку для государственных компаний. Как заявил парламентарий в беседе с NEWS.ru, это поможет сдержать рост тарифов естественных монополий и снизить инфляционное давление.

Не разжигайте ненависть к госкомпаниям и естественным монополиям. Они находятся в очень тяжелой ситуации из-за высокой ключевой ставки в 18%. Несмотря на то что она снижается, это очень высокая ключевая ставка, — пояснил Гусев.

По его словам, текущие условия кредитования вынуждают госкомпании сокращать расходы и инвестиционные программы, что в конечном итоге приводит к росту тарифов. Парламентарий подчеркнул, что предлагаемая мера особенно важна для энергетического сектора.

Поэтому мы предлагаем специальную ключевую ставку 0% для наших госкомпаний, и прежде всего энергетического сектора. Это позволит нам не допустить этих убытков, не допустить провала в бюджете, — заявил депутат.

Ранее правительство определило около 170 государственных корпораций и компаний с госучастием для переезда из Москвы. Власти также рассматривают вопрос о включении в этот перечень дочерних компаний.