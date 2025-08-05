В России хотят ввести нулевую ставку для госкомпаний

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил ввести специальную нулевую ключевую ставку для государственных компаний. Как заявил парламентарий в беседе с NEWS.ru, это поможет сдержать рост тарифов естественных монополий и снизить инфляционное давление.
Не разжигайте ненависть к госкомпаниям и естественным монополиям. Они находятся в очень тяжелой ситуации из-за высокой ключевой ставки в 18%. Несмотря на то что она снижается, это очень высокая ключевая ставка, — пояснил Гусев.
По его словам, текущие условия кредитования вынуждают госкомпании сокращать расходы и инвестиционные программы, что в конечном итоге приводит к росту тарифов. Парламентарий подчеркнул, что предлагаемая мера особенно важна для энергетического сектора.
Поэтому мы предлагаем специальную ключевую ставку 0% для наших госкомпаний, и прежде всего энергетического сектора. Это позволит нам не допустить этих убытков, не допустить провала в бюджете, — заявил депутат.
Ранее правительство определило около 170 государственных корпораций и компаний с госучастием для переезда из Москвы. Власти также рассматривают вопрос о включении в этот перечень дочерних компаний.