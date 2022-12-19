В Роспотребнадзоре оценили необходимость QR-кодов из-за эпидемии гриппа Роспотребнадзор: вводить QR-коды из-за эпидемии гриппа не планируется

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России не планируется введение системы QR-кодов в связи с высокой заболеваемостью гриппом и ОРВИ, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора. Там отмечается, что эпидситуация в целом не требует введения каких-либо ограничительных мер на федеральном уровне.

В России не планируется введение системы QR-кодов в связи с высокой активностью вирусов гриппа и ОРВИ, — отмечается в сообщении.

Ранее кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков предположил, что в 2022 году заболеваемость респираторными заболеваниями, включая ОРВИ и грипп, может достичь рекордных значений за последние пять лет. По его словам, подобные эпидемии гриппа прослеживаются каждые пять лет, и данный случай подтверждает эту гипотезу.

По его мнению, вспышка эпидемии гриппа возникла из-за отмены антиковидных ограничений, в результате чего у россиян не сформировался необходимый иммунитет. Крючков призвал соблюдать те же меры, что и во времена пандемии коронавируса — мыть руки, носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Также он посоветовал по возможности не пользоваться общественным транспортом в часы пик и работать в дистанционном режиме из дома.