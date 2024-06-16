В РФ обратились к гендиректору ЮНЕСКО после смерти военкора Никиты Цицаги Делегация РФ призвала ЮНЕСКО осудить смерть военкоров Цицаги и Кожина от рук ВСУ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Цицаги

Российская делегация ЮНЕСКО обратилась к генеральному директору организации Одри Азуле. В своем Telegram-канале постпредство призвало осудить убийство российских военкоров Никиты Цицаги и Валерия Кожина Вооруженными силами Украины. МИД России также разместил это обращение в своем Telegram-канале.

Напоминаем, что в соответствии с решениями Генконференции и Исполсовета ЮНЕСКО гендиректор О. Азуле обязана «осуждать убийства журналистов без каких-либо различий». Требуем от О. Азуле выполнить свой мандат и осудить преступления Киева против российских журналистов, — сказано в сообщении.

Напомним, 16 июня стало известно, что в Донецкой Народной Республике погиб военный корреспондент NEWS.ru Никита Цицаги, эту информацию подтвердили в оперативных службах региона. Он погиб при атаке дронов Вооруженных сил Украины. Это случилось в районе Никольского монастыря под Угледаром, откуда корреспондент планировал сделать репортаж.

До этого в Горловке 13 июня скончался оператор телекомпании НТВ Валерий Кожин. Он вместе с коллегами попал под обстрел со стороны ВСУ. Также корреспондент службы информации НТВ Алексей Ивлиев и еще двое сотрудников телеканала были ранены в ДНР.