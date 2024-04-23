В приграничном регионе России предотвратили воздушную атаку ВСУ МО РФ: средства ПВО сбили украинский беспилотник в Белгородской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинские вооруженные силы ударили по объектам на территории Белгородской области, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Как уточнили в ведомстве, регион атаковал беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Воздушный объект был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны России около 15:20 мск.

Около 15:20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — говорится в публикации.

Ранее Минобороны России впервые сообщило о поражении российскими войсками американской пусковой установки зенитного ракетного комплекса MIM-23 HAWK в зоне проведения СВО. Кроме того, ВС РФ ударили по складу с беспилотниками 113-й бригады теробороны ВСУ и по скоплениям живой силы и военной техники противника в 115-ти районах.

Также министр обороны Сергей Шойгу пообещал повысить интенсивность ударов армии по базам хранения западного оружия и логистическим центрам в рамках спецоперации. По его словам, выполнение поставленных задач продолжится до полного достижения целей СВО.