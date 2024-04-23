Минобороны РФ впервые сообщило об уничтожении американской MIM-23 HAWK МО РФ: в зоне СВО уничтожена пусковая установка MIM-23 HAWK

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MIM-23 HAWK

Российские силы уничтожили в зоне специальной военной операции американскую пусковую установку зенитного ракетного комплекса MIM-23 HAWK, заявили в Министерстве обороны России. Также сообщается о поражении склада с беспилотниками 113-й бригады теробороны, живой силы и военной техники ВСУ в 115-ти районах. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией.

Уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса MIM-23 HAWK производства США, — говорится в сообщении.

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов ранее заявил, что оборона ВСУ начнет сыпаться по большинству из направлений уже в мае — июне. По его словам, украинские бойцы возводят достаточно серьезные фортификационные сооружения, но они не остановят российскую армию. Он добавил, что российские военные хорошо подготовлены и имеют козыри в рукаве.

Польский генерал Богуслав Пацек считает, что у Киева остался месяц, чтобы подготовиться к большому наступлению России, которое может начаться в конце мая. По его словам, через несколько недель на Украине будет происходить ад. Помощь Запада поможет ВСУ продержаться несколько месяцев, но судьба конфликта уже предрешена, считает он.