В России рассказали, когда начнет «сыпаться» оборона ВСУ Алаудинов: оборона ВСУ начнет «сыпаться» в мае — июне

Фото: МО Украины

Оборона ВСУ начнет сыпаться на большинстве направлений уже в мае — июне, заявил в эфире телеканала «Россия 1» командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. По его словам, украинские бойцы возводят достаточно серьезные фортификационные сооружения, но они не остановят российскую армию.

Я примерно по своему анализу думаю, что в конеце мая — июне противник должен посыпаться на большей части своих направлений, — отметил он.

Алаудинов добавил, что российские военные хорошо подготовлены и имеют козыри в рукаве.

Ранее глава ГУР Украины Кирилл Буданов предположил, что ВС России начнут наступление в июне. По его словам, российские силы попытаются полностью занять территории ДНР и ЛНР. Буданов выразил уверенность, что продолжаться наступление будет до инаугурации нового президента США.

В то же время военный корреспондент Василий Ткач предположил, что Вооруженные силы Украины могут перейти в контрнаступление не раньше ноября этого года, когда в США состоятся выборы президента. По его словам, к этому времени Киев сможет получить новые партии западного оружия. Он допустил, что поставки будут идти несколько месяцев.