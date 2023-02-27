В ОСК раскрыли планы создания нового авианосца России Глава ОСК Рахманов: концепция нового атомного авианосца России пока не утверждена

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Генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что в настоящий момент есть две концепции перспективного авианосца для Военно-морского флота РФ. Они выработаны и в ОСК, и на флоте, общего у них только то, что корабль должен быть атомным, подчеркнул он в беседе с РИА Новости.

Мы исходим из того, что сначала нужно утвердить концепцию авианосца, а потом разбираться, где строить, когда и за какие деньги. Концепция есть и у ОСК, и у флота, теперь их нужно совместить. У нас есть четкое понимание, каким должен быть перспективный авианосец. Он однозначно должен быть атомным, — сказал Рахманов.

Он добавил, что продолжаются дискуссии по водоизмещению будущего авианосца.

Контр-адмирал, военный эксперт Михаил Чекмасов ранее заявил, что в качестве одного из приоритетов развития ВМФ РФ является создание авианосца. По его словам, соответствующий указ утвердил президент России Владимир Путин еще в 2017 году. Он напомнил, что пока у России есть только один тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов».

В 2021 году сообщалось, что российский авианосец «Адмирал Кузнецов» находится в плачевном состоянии, хотя капитальный ремонт и модернизация корабля начались ещё в 2017 году. Задержку в ремонте связывали с проблемами с поставками оборудования, пожаром и коррупцией.