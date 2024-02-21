Лавров объяснил неизбежность продолжения СВО Лавров: СВО будет продолжаться из-за позиции Запада и Киева

Фото: МО РФ

Специальная военная операция России на Украине будет продолжена, так как Киев и страны Запада не стремятся начать переговоры, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью бразильской газете O Globo. По его словам, для разрешения украинского конфликта необходимо, чтобы западные страны перестали поставлять вооружение, а киевские власти прекратили военные действия.

Ни Киев, ни Запад не демонстрируют политической воли к урегулированию конфликта. У нас нет выбора, специальная военная операция будет продолжена до достижения ее целей, — сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что Россия открыта для переговоров по урегулированию конфликта на Украине мирным путем. Однако, по его словам, Запад и Киев зациклены на продвижении неприемлемой «формулы» украинского лидера Владимира Зеленского, являющейся, по сути, ультиматумом. Также Лавров посоветовал Киеву отменить запрет на диалог с Москвой, который он ввел сам для себя.

Между тем замглавы МИД Михаил Галузин ранее заявил, что крах Украины будет означать фиаско Запада в борьбе с Россией. По его словам, украинская армия существует благодаря западной военной поддержке. Страны НАТО во главе с Вашингтоном, полагает он, намерены и далее поддерживать на плаву украинский политический проект.