В Москве и Московской области появились в обороте новые банкноты Новые банкноты номиналом пять и 10 рублей появились в обороте в Москве и Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Купюры номиналом пять и 10 рублей начали поступать в оборот в Москве и Московской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Банка России. Уточняется, что новые банкноты начали печатать еще в 2022 году, их дополнительно покрывают защитным лаком для продления срока службы.

Банкноты номиналом пять и 10 рублей начинают поступать в оборот в Москве и Московской области, — заявил источник в пресс-службе.

Отмечается, что раньше такие купюры пользовались спросом, однако быстро изнашивались, в связи с чем их заменили на монеты. При этом и новые банкноты, и монеты того же номинала будут находиться в обращении.

Ранее уже сообщалось, что денежные банкноты номиналом 5 и 10 рублей готовятся ввести в оборот в Москве и Подмосковье. Кроме того, кассово-инкассаторские центры в столичном регионе уже начали предоставлять новые купюры вместо монет. Банк России включил пятирублевые и 10-рублевые банкноты в памятку с указанием признаков подлинности. Отличить купюры от фальшивых можно по водяным знакам и защитным линиям, буквам «РР» под углом и цифрам номинала на ощупь. В СМИ сообщали, что вернуться к банкнотам решили из-за роста цен на металл для чеканки.

До этого появилась информация, что в июне 2022 года была представлена новая банкнота в 100 рублей с изображением символов Москвы, среди которых Красная площадь и здание МГУ имени Ломоносова, а также достопримечательностями Центрального федерального округа России на другой стороне. На новых банкнотах, покрытых лаком, также размещен QR-код, ведущий на сайт ЦБ РФ.