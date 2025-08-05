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05 августа 2025 в 16:01

В Мосгордуме заявили о растущем недовольстве чиновников «Русской общиной»

Депутат МГД Медведев объяснил негатив чиновников к «Русской общине» опытом

Мосгордума Мосгордума Фото: NEWS.ru/Александр Куров

Российские чиновники с опасением воспринимают деятельность «Русской общины», высказал мнение депутат Московской городской думы Андрей Медведев в своем Telegram-канале. По его словам, такая реакция со стороны местных властей связана с принципами управления, которые исторически сложились в стране.

У нашей страны, дорогие читатели, определенный исторический опыт. И российский чиновник не привык к тому, что русские люди могут самоорганизоваться. Я без иронии или осуждения. Это не хорошо и не плохо, это вот просто так есть, — объяснил парламентарий.

По словам Медведева, консервативные инициативы движения вызывают у части бюрократии «аллергическую реакцию», вплоть до желания запретить организацию. При этом депутат подчеркнул, что появление «Русской общины» стало естественным ответом на активность этнических диаспор.

Депутат отметил, что понимает опасения российских властей, но призвал не делать врагов «из лояльной социальной группы», назвав это «очень сомнительным решением». Он также добавил, что предсказывал такой сценарий развития событий еще четыре года назад.

Ранее Telegram-канал 74.ru сообщил, что в Троицке Челябинской области на 10 суток арестовали координатора «Русской общины» Станислава Белоуса после заявления в полицию со стороны супруги. Она обвинила его в избиении. По данным канала, в отношении мужчины было заведено дело по статье 6.1.1 КоАП РФ.

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Москва
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