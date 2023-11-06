В Минвостокразвития оценили влияние конфликта на Ближнем Востоке на СМП Минвостокразвития РФ: напряженность на Ближнем Востоке повышает значение СМП

Фото: arctic-russia.ru

Рост напряженности на Ближнем Востоке поднимает геостратегическую роль Северного морского пути (СМП) на беспрецедентную высоту, заявил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков журналистам после выступления на марафоне «Знание. Первые» на площадке выставки-форума «Россия». По его словам, которые приводит ТАСС, весь мир с большим интересом наблюдает за СМП и стремится участвовать в его развитии.

Рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке, где находится Суэцкий канал (самый интенсивный транспортный маршрут в Евразии на сегодняшний день), геополитическая напряженность в Южно-Китайском море, Малаккском проливе, по которому Азия получает еду и экспортирует свои ресурсы, все эти факторы повышают геостратегическое значение СМП на беспрецедентную высоту, — сказал он.

Чекунков отметил, что все страны выражают заинтересованность в развитии СМП и стремятся участвовать в его навигации, в создании нового флота, торгового флота и контейнерной линии. В частности, Москва контактирует с коллегами из Китая, Индии и стран Ближнего Востока, рассказал он.

Глава Минвостокразвития напомнил, что в Арктике сходятся интересы восьми арктических держав, но, несмотря на это, половина ее территории принадлежит России. По его словам, Северный морской путь является главным проектом региона, который позволит транспортировать грузы из Восточной Азии в Западную Европу самым коротким маршрутом из возможных.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что США хочется, чтобы Северный морской путь принадлежал им, поскольку в Вашингтоне осознают потерю контроля над Арктикой. По его словам, Россия и Китай сами определят, куда идти и в каком направлении. Военный эксперт отметил, что Северный морской путь является перспективным маршрутом, который выгоден обеим странам.