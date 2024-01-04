В Минобороны России оценили объемы иностранной помощи Украине МО России: с начала СВО Украина получила более $203 млрд помощи от 54 стран

С начала украинского конфликта Киев получил помощь от иностранных партнеров в объеме свыше $203 млрд, сообщила пресс-служба минобороны России. По ее данным, поддержку Украине оказывают более полусотни государств.

Оказывают помощь 54 страны. Потрачено более $203 млрд, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в интересах украинской армии работают свыше 500 космических аппаратов США и их союзников по НАТО. При этом более 70 аппаратов имеют военное назначение, а остальные — коммерческие двойного назначения. Отмечается также, что в организации управления и связи ВСУ задействованы более 20 тысяч терминалов американской спутниковой системы Starlink.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок призвал не верить заявлениям администрации США о нехватке средств для оказания помощи Украине. По его мнению, надеяться на то, что Вашингтон прекращает поддержку Киева, глупо.

Несколькими днями ранее в Минфине Украины пожаловались на то, что в 2023 году Запад втрое сократил поддержку Киева. По словам главы ведомства Сергея Марченко, союзники передали Украине только $42,5 млрд, тогда как в 2022 году объемы помощи составили $120 млрд.