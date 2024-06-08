Мошенников оставят без лазеек в процедуре оформления микрозаймов Шадаев: Минцифры для борьбы с мошенниками изменит процедуру оформления займов

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Процедура оформления займов в микрофинансовых организациях на портале «Госуслуги» будет изменена, заявил в рамках IT-завтрака на Петербургском международном экономическом форуме министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. По его словам, сейчас она дает лазейки мошенникам, которые выводят деньги на свои счета с помощью чужих учетных записей, передает корреспондент NEWS.ru с полей ПМЭФ.

Глава Минцифры пояснил, что с помощью учеток других пользователей «Госуслуг» аферисты могут подать все необходимые документы для оформления кредитов в МФО, при этом указав реквизиты банковской карты другого человека. После этого мошенники выводят деньги на подставных лиц. Руководитель ведомства подчеркнул, что разговаривал по этому вопросу с главой Центробанка РФ Эльвирой Набиуллиной.

Мы, естественно, будем закрывать эту опцию. То есть получить кредит сможет только то лицо, которое обратилось, — сказал Шадаев.

Ранее Максут Шадаев заявлял, что Минцифры РФ приступило к тестированию технологии GPT на «Госуслугах». По его словам, результаты могут быть обнародованы в начале осени. Впервые стало известно о возможности интегрировать технологию GPT в «Госуслуги» в феврале. Ее планируется применять для консультации пользователей портала.